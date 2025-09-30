Mersin'de yürek yakan olay, Erdemli ilçesi Dağlı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar (26), elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Günar, metrelerce yükseklikten düştü.

HASTANE YOLUNDA KAZA GEÇİRDİLER

DHA'daki habere göre İkbal Yıldırım (25), yaralanan nişanlısı Günar’ı hastaneye götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Alata Mahallesi’ne geldiklerinde genç kadının kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan Burak H.’nin kullandığı motosiklete çarpıp, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İkbal Yıldırım, Yusuf Günar ve Burak H. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Günar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yusuf Günar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, akıma kapılma ve kazaya ilişkin inceleme başlattı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Yusuf Günar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kösbucağı Mahallesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Günar'ın nişanlısı İkbal Yıldırım ile motosiklet sürücüsü Burak H.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.