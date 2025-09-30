Habertürk
        Mersin haberleri: Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan ve nişanlısı tarafından otomobille hastaneye götürülürken trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Yusuf Günar gözyaşları içinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:03 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:11
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Mersin'de yürek yakan olay, Erdemli ilçesi Dağlı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar (26), elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Günar, metrelerce yükseklikten düştü.

        HASTANE YOLUNDA KAZA GEÇİRDİLER

        DHA'daki habere göre İkbal Yıldırım (25), yaralanan nişanlısı Günar’ı hastaneye götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Alata Mahallesi’ne geldiklerinde genç kadının kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan Burak H.’nin kullandığı motosiklete çarpıp, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İkbal Yıldırım, Yusuf Günar ve Burak H. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Günar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yusuf Günar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, akıma kapılma ve kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Yusuf Günar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kösbucağı Mahallesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Günar'ın nişanlısı İkbal Yıldırım ile motosiklet sürücüsü Burak H.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

