Gökhan Gönül'ün görev değişikliğinin perde arkasında ne var? - Fenerbahçe Haberleri

Gökhan Gönül'ün görev değişikliğinin perde arkasında ne var? - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'den ayrıldığı iddia edilen yardımcı antrenör Gökhan Gönül'le ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Kulüp, Gökhan Gönül ile ilgili yeni bir planlamaya gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve kulübün futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesinin beklendiği vurgulandı.

REKLAM advertisement1

Peki bu görev değişikliğinin perde arkasında ne var? Domenico Tedesco'nun göreve gelişinin ardından yardımcı antrenörlük görevine başlayan Gökhan Gönül'ün, özellikle Dinamo Zagreb maçındaki tartışmalı 11 seçimlerinde etkisinin olup olmadığı merak edilmişti. Ancak İtalyan teknik adam Tedesco'nun tercihlerinde Gökhan Gönül'ün müdahalesinin olmadığı öğrenildi. REKLAM Bu süreçte yakın çevresine Tedesco'nun kendi önerilerini dikkate almadığı yönündeki ifadeleri de gündem olan Gönül, başkan Sadettin Saran'a da düşüncelerini aktardı.

Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, yeni bir yol haritası çizmek için harekete geçti. Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar başarılar yaşayan ve camiada özel bir konuma sahip olan Gönül'ün, saha dışında da kulübe önemli katkılar vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül ile ilgili planlamaların tamamlanmasının ardından yeni bir bilgilendirme yapacaklarını da açıkladı.