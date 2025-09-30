Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar! | Son dakika haberleri

        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!

        İstanbul Esenyurt'ta 2'si kadın 4 kişi, lüks bir rezidansta ikamet eden 59 yaşındaki F.K.'nın evini silahla bastı. F.K.'nın kafasına silah dayayarak tehditte bulundu ve kendisini darp etti. O anları cep telefonuyla kameraya çeken şüpheliler, F.K.'ye biri 95 bin TL ve 3'ü de boş olan senet imzalattı. Olayın ardından başlatılan çalışmada 4 şüpheli yakalandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 30.09.2025 - 12:15 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:15
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Olay 13 Eylül’de Esenyurt'ta bir rezidansta yaşandı. Saat 18.00 sıralarında rezidansta ikamet eden 59 yaşındaki F.K.’nın daire kapısı çalındı. Kapıyı açan F.K., 2’si kadın silahlı 4 kişi ile karşılaştı.

        DARP EDİP KAMERAYA ÇEKTİLER

        İçeri silahla giren şüpheliler iddialara göre F.K.’yi önce tehdit etti. Ardından kafasına silah dayayarak darp etti. Tüm o anları da cep telefonuyla kaydetti. Şüpheliler darp edilen F.K.'ya biri 95 bin TL ile 3'ü de boş olan senetler imzalattı. Ardından da evden ayrıldı.

        GÖRÜNTÜLERDEN TEK TEK TESPİT EDİLDİ

        Şüphelilerin evinden gitmesinin ardından F.K. polisi arayıp şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin darp ettikleri anlara ait görüntülere de ulaşıldı. Görüntüleri ele geçiren polis şüphelileri tek tek tespit etti.

        YAKALANDILAR

        Kimlikleri tespit edilen 44 suç kaydı olan B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü.(37) ve S.A.'nın (23) Kütahya’da oldukları belirlendi. Harekete geçen gasp dedektifleri Kütahya’ya giderek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 2’si kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Son dakika haberler
