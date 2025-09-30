Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kişisel verileri yurt dışına aktardığı belirlenen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9 internet sitesi erişime kapatıldı.

DHA'nın haberine göre MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

VERİLER YURDIŞINA AKTARILIYORDU

USOM’un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.