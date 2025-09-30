İki kız çocuğu kaza kurbanı!
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan her ikisi de 13 yaşında olan Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a kamyonet çarptı. Korkunç kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan iki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre S.A.Y'nin kullandığı kamyonet, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Naz Aslan (13) ile Rabia Kaynar'a (13) çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Aslan ve Kaynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü ise polis merkezine götürüldü. Sürücüye ayrıca, "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan da işlem yapıldı.