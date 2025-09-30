Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
Mersin'de yürekleri yakan bir ölüm meydana geldi. Tarsus'ta yaşanan olayda bir apartmanın 7'nci katında olan asansör, halatının kopması sonucu zemine çakıldı. Feci olayda ise bu sırada asansörde bulunan 27 yaşındaki Pelin Kıyga hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabinindeki Pelin Kıyga (27) hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre feci olay, sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.
7.KATTA HALATI KOPTU
Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı.
Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI
Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.