Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu | Dış Haberler

        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu

        Fransa'da kayıp olarak aranan Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Mthethwa'nın cansız bedeni dün Paris'te bir otelin önünde bulundu. Paris Savcılığı, büyükelçinin kaldığı otel odasındaki güvenli pencerenin zorlandığını açıkladı. Olayın intihar olup olmadığına ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.10.2025 - 14:26 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa'da kayıp olarak aranan Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanue Mthethwa'nın cansız bedeni, dün Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde bulundu. Reuters'ın haberinde, büyükelçinin eşine intihar notu bıraktığı ifade edildi.

        Mthethwa'nın eşi Philisiwe Buthelezi, Pazartesi akşamı eşinin "özür dilediği ve hayatına son verme niyetini ifade ettiği" endişe verici bir mesaj aldıktan sonra durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

        Polis, intihar etmesinden endişe edilen Mthethwa'nın telefonunun en son sinyal verdiği Boulogne Ormanı'nda aramalar yaptı.

        Paris Savcılığı, dün 58 yaşındaki Mthethwa'nın cansız bedeninin Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde bulunduğunu açıkladı.

        REKLAM

        Mthethwa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Büyükelçi'nin otelin 22. katından atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Savcı, Mthethwa'nın otel odasındaki pencerenin emniyet mekanizmasının olay yerinde bırakılan makasla zorla açıldığını belirtti.

        GÜNEY AFRİKA'DAN AÇIKLAMA

        Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Paris'te ölü bulunan Büyükelçi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, Büyükelçi Mthethwa'nın vefatından derin üzüntü ve teessür duyduğu belirtildi.

        Mthethwa'nın, Polis Bakanlığı, Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı görevlerinin yanı sıra 2010 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nde görev yaparak kamu hizmetine önemli katkılar sağlayan bir devlet adamı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Hayatı boyunca kamu hizmetine bağlılığını, Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) en üst karar alma organlarındaki uzun süreli katkılarıyla da ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, Aralık 2023'ten beri Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Mthethwa'nın ölümüne ilişkin koşulların Fransız makamlarınca soruşturulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

        REKLAM

        "Güney Afrika hükümeti, bu büyük keder döneminde Büyükelçi Mthethwa'nın ailesine, dostlarına ve meslektaşlarına en derin ve içten taziyelerini sunar. Büyükelçi, geride eşi ve çocuklarını bırakmıştır. Bizler, ulusumuza sarsılmaz vatanseverliği ve hizmetiyle bıraktığı mirası onurlandırıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Habertürk Anasayfa