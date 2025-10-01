Çanakkale'de olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C.'nin (14) ayağına bastı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

DARP EDEN ÇOCUK TUTUKLANDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"VAHŞİCE BİR SALDIRI, ÇOCUĞUM YOĞUN BAKIMDA"

Zonguldak'tan geçen yıl ailesini Karabiga'ya getirdiğini belirten Hasan Y., "Oğlum M.D.Y.'yi ilkokul tamamladıktan sonra lise eğitimi için İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yazdırdım. Olay, çocuğuma yapılan vahşice bir saldırı. Son ders ziline girmeden önceki teneffüs arasında gerçekleşen bir saldırı. Sadece çocuğum yanlışlıkla diğer çocuğun ayağına bastığı için gerçekleşen bir hadise. Bildiklerimiz bu kadar. Çocuğum şu an yoğun bakımda.

"DURUMU KRİTİK, BEKLİYORUZ"

Hayati mücadelesi devam ediyor. Durumun kritik olduğunu doktorlar açıkladı. Başka çocukların başına gelmesini istemiyorum. Üzgünüz, bekliyoruz" dedi.

"AKRAN ZORBALIĞINA ÇARE BULUNSUN"

Anne Çiğdem Y. ise "İlaçları kestikleri halde çocuğum uyanmıyor. Allah'tan gelse her şeye razıyım ama çocuğumun bu durumu bir caninin elinden geldiği için çok üzgünüm. Çocuğumun başına böyle bir şey geldi, başkalarınınkine gelmesin. Bu akran zorbalığına bir çare bulunsun istiyorum. Çocuğumu çok zorluklarla dünyaya getirdim; orada yatmasına dayanamıyorum. Çok anneci bir çocuktu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Oğluma bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunun için elimden gelenin yapacağım" diye konuştu.