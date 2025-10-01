Gökyüzündeki görsel şölene hazır olun: Ekim ayında gökyüzünde kaçırılmayacak anlar yaşanacak!

Gökyüzünde Ekim ayı dopdolu geçiyor! Ay ve gezegenlerin yakınlaşmaları, iki farklı meteor yağmuru ve göz kamaştırıcı Dolunay, gökyüzünü adeta bir sahneye dönüştürecek. Özellikle 21 Ekim’deki Yeni Ay ve Orionid meteor yağmuru, yılın en heyecan verici gök olaylarından biri olarak öne çıkıyor!