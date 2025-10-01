Hava durumu İstanbul: 4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Gece yarısından itibaren yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu.

KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 22, Parçalı bulutlu

İZMİR: 26, Az bulutlu BURSA: 22, Parçalı bulutlu KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu ÇANAKKALE: 24, Parçalı bulutlu KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 26, Az bulutlu ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 32, Parçalı ve az bulutlu BURDUR: 25, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı SİNOP: 21, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı TRABZON: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

RİZE: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu MARDİN: 27, Az bulutlu SİİRT: 28, Az bulutlu