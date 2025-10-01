Habertürk
        Hava durumu İstanbul: 4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var | SON DAKİKA HABERİ

        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 4 kentimizde şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 06:29 Güncelleme: 01.10.2025 - 08:08
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Gece yarısından itibaren yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu.

        KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

        ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 22, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 26, Az bulutlu

        BURSA: 22, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 24, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 26, Az bulutlu

        ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        SİNOP: 21, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu

        GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 27, Az bulutlu

        SİİRT: 28, Az bulutlu

        #hava durumu istanbul
