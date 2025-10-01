ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Dolara olan güven azaldı. Yatırımcılar, güvenli liman olan altına yöneldi. Ons altın dört günlük yükseliş serisini sürdürerek 3 bin 875 dolar ile zirve tazeledi. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 161 TL'den yükselişini sürdürüyor.

Çeyrek altın 8.440 TL’den Cumhuriyet altını ise 33.662 TL’den işlem görüyor.

Altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 47’den fazla artış göstererek 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor.

Salı günü Boston Fed Başkanı Susan Collins, zayıf işgücü piyasası nedeniyle bu yıl ek faiz indirimlerinin uygun olabileceğini, ancak kalıcı enflasyon riskine karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise, artan enflasyon baskılarının yanı sıra soğuyan işgücü piyasasının da merkez bankasının görünümünü zorlaştırdığı uyarısında bulundu.