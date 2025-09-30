Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü

Diyarbakır'daki olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi.

Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ’ın zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İNCELEMELER BAŞLATILDI

Diyarbakır Valiliği tarafından, Çermik ilçesinde su kuyusuna giren 4 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “30 Eylül tarihinde saat 16.40 sıralarında, Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi’nde, bir vatandaşımıza ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren M.K. (33), M.E.K. (35), K.K. (18) ve H.Y. (38) isimli vatandaşlarımız karbonmonoksit gazından etkilenmiştir. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşlarımız kurtarılamamış ve maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz” denildi.

CENAZELER ÇIKARILDI Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde su kuyusuna giren ve karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 200 ppm ve daha fazlasının ölüme yol açtığı karbonmonoksit değerinin kuyuda yapılan ölçümlerde 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.