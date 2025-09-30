Galatasaray-Liverpool: 1-0 (MAÇ SONUCU)

'Avrupa Fatihi' Galatasaray, geçmişini hatırladı, Liverpool'u 1-0 mağlup edip Türkiye'yi sevince boğdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında İngiliz devini RAMS Park'ta konuk eden Cimbom, Osimhen'in 16. dakikada penaltıdan attığı golle zafere ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetini unuttururken, puanını 3'e çıkardı.

Temsilcimiz önünde diz çöken Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki üçüncü maçında 22 Ekim'de Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasıyla orta alanda topla buluşan Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'a meşin yuvarlağı aktardı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Alisson, yaptığı kurtarışla kornere çeldi. 8. dakikada Gakpo'nun sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Ekitike'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 14. dakikada Gakpo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ekitike, rakibini geçmek isterken Uğurcan meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Gakpo'nun vuruşunu Jakobs çizgiden çıkardı. 16. dakikada Galatasaray, penaltıdan öne geçti. Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Szoboszlai'den sıyrıldı. Barış Alper Yılmaz, sonrasında Macar oyuncunun yüzüne müdahale etmesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 30. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Liverpool savunması, kafayla topu ceza yayı önüne uzaklaştırdı. Bu noktada bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Gakpo'nun müdahalesiyle topu önünde bulan Sanchez'in şık vuruşunda top yandan auta çıktı. 31. dakikada sol kanattan Gakpo'nun açtığı ortada arka direkte bulunan Frimpong, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önündeki Wirtz'e indirdi. Alman oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, soluna yatarak topu kornere çeldi. 32. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Van Dijk, meşin yuvarlağı yanındaki Kerkez'e indirdi. Kerkez'in bekletmeden yaptığı vuruşa Abdülkerim Bardakcı müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ekitike'ye de Singo müdahale etti. Sonrasında Sanchez, meşin yuvarlakla yine buluşan Ekitike'ye gol izni vermeyerek topu kornere gönderdi.

49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Frimpong'un pasında altıpas içinde bulunan Ekitike'nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı. 54. dakikada Konate'nin geri pasında orta sahada Gravenberch'ten topu kapan Osimhen, ceza yayına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Alisson, gole izin vermedi. 63. dakikada Wirtz'in pasında savunma arkasına sarkan Isak'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan topu kontrol etti. 90+3. dakikada Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayında meşin yuvarlakla buluşan Mac Allister'ın vuruşunda top yandan auta gitti. 90+5. dakikada Lemina'nın soldan yaptığı ortada Liverpool savunması topu ceza sahasından uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Torreira'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

UĞURCAN VE JAKOBS'TAN KRİTİK MÜDAHALE Galatasaray'ın penaltıdan 1-0 öne geçtiği golden önce kaleci Uğurcan Çakır ile sol bek Ismail Jakobs kritik müdahalelerde bulunarak golü önledi. Mücadelenin 14. dakikasında gelişen hızlı atakta Hugo Ekitike ceza sahasına girerek Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Milli kaleci, kendisini çalımlamak isteyen Ekitike'nin önünde ayaklarıyla topu çaldı. Dönen meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Cody Gakpo ağlara göndermek istedi. Ancak zamanında geri koşan ve iyi yer tutan Jakobs çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Barış Alper Yılmaz'la gelişen atakta Galatasaray penaltı kazandı.

LIVERPOOL'UN KAZANDIĞI PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ İngiliz ekibinin son dakikalarda kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Mücadelenin 88. dakikasında ceza sahasında yaşanan karambolde Wilfried Singo, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Bu sırada Ibrahima Konate yerde kalınca Fransız hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonu VAR odasında inceleyen vatandaşı Jerome Brisard, Turpin'i monitöre davet etti. Saha kenarında pozisyonu izleyen tecrübeli hakem, Singo'nun topa müdahale ettiğini görerek penaltıyı iptal etti.

ALISSON VE EKITIKE SAKATLANDI Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker ile Fransız santrfor Hugo Ekitike sakatlanarak oyundan çıktı. Müsabakanın 54. dakikasında karşı karşıya Victor Osimhen'in şutunu kurtaran tecrübeli file bekçisi, sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Alisson, 56. dakikada yerini Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'ye bıraktı. Karşılaşmanın 69. dakikasında sakatlanan Ekitike de oyuna devam edemedi. Liverpool'un yaz döneminde 95 milyon avro bonservisle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrforun yerine Alexis Mac Allister maça dahil oldu.

ARNE SLOT'TAN DEĞİŞİKLİKLERLE OYUNA MÜDAHALE Liverpool'un Hollandalı teknik direktörü Arne Slot, maçın 62. dakikasında 3 oyuncu birden değiştirerek maça müdahale etti. Slot, 1-0 geride oldukları müsabakada Cody Gakpo, Jeremie Frimpong ve Ryan Gravenberch'i kenara alırken yerlerine Muhammed Salah, Conor Bradley ve Alexander Isak'ı oyuna sürdü. Bu dakikadan sonra Liverpool, hücumcu bir kadroyla sahada yer aldı.

'ÜÇLÜ'YÜ TÜM TAKIM BAŞLATTI Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü tüm takım yaptırdı. Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Normalde maçın öne çıkan performansını sergileyen oyuncunun "üçlü" çektirmesini isteyen ultrAslan, teknik direktör Okan Buruk'un öne gelmesini istedi. Taraftarın isteğini yerine getiren Buruk, tüm takımı yanına alarak "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

Stat: RAMS Park Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa) Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Sara), Yunus Akgün (Dk. 72 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 72 Icardi) Liverpool: Alisson (Dk. 56 Mamardashvili), Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch (Dk. 62 Isak), Jones, Frimpong (Dk. 62 Bradley), Wirtz, Gakpo (Dk. 62 Salah), Ekitike (Dk. 69 Mac Allister) Gol: Dk. 16 Osimhen (Penaltıdan) Sarı kartlar: Dk. 36 Lemina, Dk. 61 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 76 Jakobs, Dk. 76 Icardi, Dk. 88 Uğurcan Çakır (Galatasaray), Dk. 45+3 Gravenberch, Dk. 73 Bradley, Dk. 90+1 Jones (Liverpool)