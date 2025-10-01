Habertürk
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı | SON DAKİKA HABERİ

        22 milyar TL hesap hacimli yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 08:21 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:04
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        34 TUTUKLAMA VE 25 ADLİ KONTROL KARARI

        AA'da yer alan habere göre şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        9 AYLIK HESAP HAREKETİ: 22 MİLYAR TL

        "9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi.

        Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

