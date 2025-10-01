Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evde çıkan tartışma sırasında tabancayla karnından vurulan 26 yaşındaki Fadik Polat, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunan 35 yaşındaki eşi Ramazan Polat, gözaltına alındı
Kocaeli'nde olay, dün saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1082/3 Sokak’taki bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi.
BİR EL SİLAH SESİ DUYULDU
DHA'daki habere göre Polat ailesinin evinden yaşanan tartışma sırasında bir el silah sesini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
MERMİ KARNINA İSABET ETTİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Fadik Polat, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
KADIN KURTARILAMADI, KOCA GÖZALTINDA
Fadik Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, evde bulunan kadının eşi Ramazan Polat’ı gözaltına aldı. Tabanca da incelenmek üzere alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.