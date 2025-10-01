Kocaeli'nde olay, dün saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1082/3 Sokak’taki bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi.

DHA'daki habere göre Polat ailesinin evinden yaşanan tartışma sırasında bir el silah sesini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Fadik Polat, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

KADIN KURTARILAMADI, KOCA GÖZALTINDA

Fadik Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, evde bulunan kadının eşi Ramazan Polat’ı gözaltına aldı. Tabanca da incelenmek üzere alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.