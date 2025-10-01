'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova / Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti.

Güllü'nün düşmesinden hemen sonra çekilen görüntüler...

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi.

Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Güllü'nün hayatını kaybetmesinden sonra ölümüyle ilgili olarak; "Pencereden itildi" şeklinde iddialar ortaya atıldı.

KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER: İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in; "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER: DAİRENİN YERLERİ ÇOK KAYGAN, DAHA ÖNCE BEN DE DÜŞTÜM

Olay anında İstanbul'da olduğu belirlenen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise polise verdiği ifadede, annesinin öldüğünü gece uyurken kendisini cep telefonuyla arayan ablası Tuğyan Ülkem Gülter'den öğrendiğini söyledi. Gülter'in, ifadesinde, "Ablam Tuğyan, beni aradı ve telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü, ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen bir yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim. Görüntüleri izlediğimde, annem, 'Hazır mıyız, hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Ay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak, çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolünde etkisiyle camı açmak istediği sırada, ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur, yere düşer. Annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem, sevgi dolu bir insandır. Kimse ile kötü değildir" dediği öğrenildi.

4 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ Pencereden düşmeden önceki son anları kameraya yansıyan Güllü'nün evindeki güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntünün tamamı da ortaya çıktı. Saat 01.23'te başlayan görüntüde, odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü'nün, "Herkes tamam mı?" dedikten sonra, "O ne lan?" diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor. 01.24'te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, "Bak manyaklara bak" dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, "Gel, gel", "Kız gelsene buraya" dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor. Saat 01.25'te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde Güllü'nün sesi duyulmuyor. 01.26'da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü'nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise Güllü'nin kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor. Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, 'ses çözümlemesi' için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

Evdeki parkelerin 'Arap sabunu' ile silindiği için kaygan olduğu ve bu nedenle ayağının kayarak pencereden düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirilen şarkıcı Güllü'nün daha önce de evinde düştükten sonra kontrol amacıyla gittiği hastanede polise, evin zemininin kaygan olmasından dolayı düştüğüne yönelik ifade verdiği belirlendi. ÜÇÜNCÜ KİŞİYLE İLGİLİ BULGU YA DA DELİL YOK Olay günü evde üçüncü kişinin varlığı yönündeki iddiaları da araştıran polis, soruşturma kapsamında bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bulgu veya delile ulaşamazken, olay gününe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. "ANNE, ANNE" DİYEREK ÇIĞLIK ATTI Güllü'nün düşmesinden hemen sonra çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; iki bina arasındaki yerde hareketsiz halde yattığı görülüyor. Söz konusu görüntülerde ise Tuğyan Ülkem Gülter'in, "Anne, anne" diyerek çığlık atıp, sinir krizi geçirdiği anlar bulunuyor.