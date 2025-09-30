Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Katar'dan Trump'ın Gazze planına dair açıklama | Dış Haberler

        Katar'dan Trump'ın Gazze planına dair açıklama

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade ederken, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 23:18 Güncelleme: 01.10.2025 - 01:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katar: Trump'ın planı açıklığa kavuşturulmalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planının henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve müzakereler yoluyla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

        Katar Başbakanı Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Gazze’de ateşkes müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze çatışmasını sonlandıracak kapsamlı plana ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Al Sani, “Gazze planının temel amacı savaşı durdurmaktır. Ancak planın açıklığa kavuşturulması ve özellikle İsrail’in çekilmesi gereken bölgeler ve Gazze’nin idaresi gibi konular üzerinde daha fazla müzakere yapılması gerekiyor.” dedi.

        REKLAM

        Katar’ın, Mısır ile birlikte söz konusu planı Hamas heyetine ilettiğini kaydeden Al Sani, “Görüşmeler genel çerçevede gerçekleşti. Hamas sorumlu bir tavır sergileyerek öneriyi inceleyeceklerini bildirdi. Nihai tutum ise diğer Filistinli gruplarla istişare sonrası açıklanacak.” diye konuştu.

        "Ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor"

        Gazze planının, Gazze’de bir Filistin yönetimine işaret ettiğini, bu konunun da Washington ile detaylıca müzakere edileceğini vurgulayan Al Sani, Katar’ın önceliğinin “savaşı, açlığı, ölümleri ve zorla göçü durdurmak” olduğunu belirterek, “Şu an sadece genel prensipler ortaya konmuş durumda, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

        Planın en net unsurunun “savaşın durdurulması” olduğunu söyleyen Al Sani, çekilme konusunun ise daha fazla açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin sunduğu planın savaşın durdurulması yönünde net bir madde içerdiğini, ancak İsrail’in çekilmesine ilişkin detayların hâlâ belirsiz olduğunu ifade etti.

        Al Sani, “Bu mesele Washington ile tartışılmalı ve daha açık hale getirilmelidir.” dedi.

        REKLAM

        "Netanyahu’nun özrü lütuf değil, en temel haktır"

        Katar Başbakanı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Doha’ya yönelik saldırılar nedeniyle dile getirdiği özre de değinerek, “Bu bir lütuf değil, en temel haktır. Asıl önemli olan benzer ihlallerin tekrarlanmaması yönünde taahhütte bulunulmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

        "Mısır ve Türkiye ile birlikte önceliğimiz Gazze’deki savaşı ve insani felaketi durdurmak”

        Katar Başbakanı Al Sani, yapılacak Gazze arabuluculuk toplantısına Mısır ve Türkiye’nin de katılacağını hatırlatarak, planın kabul edilmesi halinde, Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilere destek sağlayacak mekanizmalara katılmaya hazır olduklarını vurguladı.

        Al Sani, Trump tarafından ortaya konan planın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirterek, “Arabulucular, bu planı Filistinlilerin haklarını koruyacak bir yola dönüştürmeye çalışıyor.” ifadesini kullandı.

        “Şu anki odak noktamız Gazze’de savaşın, açlığın, ölümlerin ve zorla göçün durdurulmasıdır” diyen Al Sani, planın yalnızca genel ilkeler ortaya koyduğunu, ayrıntıların ise müzakerelerle şekilleneceğini söyledi.

        Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin topraklarında kalabilmesi ve iki devletli çözümün sağlanabilmesi için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Al Sani, Mısır ve Türkiye ile birlikte Hamas heyetiyle yapılan görüşmelerde en temel hedefin savaşı bir an önce durdurmak olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Trump, "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklanmıştı

        ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklanmıştı.

        Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını açıklamıştı.

        Katar ve Mısır ise, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

        Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in Gazze'de işgalinin süreceğini açıklamıştı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğu bölgesindeki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını iddia etmişti.

        Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savunmuştu.

        Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KATAR
        #ABD
        #gazze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Habertürk Anasayfa