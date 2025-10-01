Habertürk
        Mauro Icardi, adli psikologla görüştü - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, adli psikologla görüştü

        Wanda Nara ile olaylı bir şekilde boşanan ve velayet davası süren Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, nişanlısı China Suarez birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüntülendi. Ünlü çift, adli psikologla görüşme gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 16:25 Güncelleme: 01.10.2025 - 16:49
        Mauro Icardi ile Wanda Nara, 21 Mart'ta boşanmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen çift, ardından çocuklarının velayeti konusunda davalık olmuştu.

        Arjantinli futbolcu, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Mauro Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtmişti.

        Ekol TV'nin haberine göre; Icardi, nişanlısı China Suarez ile birlikte çocuklarının velayet davası kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ünlü çift, dava sürecinin bir parçası olarak adli psikologla görüşme gerçekleştirdi. İkili, adliye koridorlarında görüntülendi.

        Polis müdahale etti
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Velayet mücadelesinde yeni gelişme
        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara

