Mauro Icardi, adli psikologla görüştü

Mauro Icardi ile Wanda Nara, 21 Mart'ta boşanmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen çift, ardından çocuklarının velayeti konusunda davalık olmuştu.

Arjantinli futbolcu, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Mauro Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtmişti.

Ekol TV'nin haberine göre; Icardi, nişanlısı China Suarez ile birlikte çocuklarının velayet davası kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ünlü çift, dava sürecinin bir parçası olarak adli psikologla görüşme gerçekleştirdi. İkili, adliye koridorlarında görüntülendi.

