Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin velayet savaşı
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki olaylı boşanma sürecine şimdi de çocuklarının velayet savaşı eklendi
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bir yandan sezonu kapatmasına neden olan sakatlığıyla, diğer yandan sancılı boşanma süreciyle uğraşıyor.
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Daha önce Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını ifşa eden Wanda Nara, dün de annesi Nora Colosimo'nun yıldız golcüye attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Wanda Nara, bu kez de, Mauro Icardi ile çocuklarının velayeti konusunda yaşadıkları fikir ayrılıklarını gözler önüne serdi.
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Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açmıştı. Wanda Nara, kızları nedeniyle Icardi ile Whatsapp üzerinden yaşadığı tartışmayı Instagram hesabından paylaştı.
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İkili arasında geçen diyalog şu şekilde;
Wanda Nara: Asla alamayacağın velayeti isteyerek ve kızlarının annesini inciterek kendini mahvediyorsun.
Mauro Icardi: Göreceğiz bakalım.
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Wanda Nara: Beni küçük düşürmek seni mutlu edecekse bu senin sorunun.
Mauro Icardi: Kızlar seni bu numaradan arayacak. Telefon numarası bu. Senin hayatın umurumda değil. Tüm güvenilirliğini kaybettin. Bana başka bir şey gönderme. Güle güle.
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Icardi sonrasında Wanda Nara'nın sevgilisi L - Gante hakkında da konuştu: Bu çocuğa (L-Gante) izin vermemeni söylemiştim. Çünkü bunun böyle olacağını biliyordum. Hayatımıza karşımasına olanak tanıyorsun bu inanılmaz! Tarzını, aileni, gururunu bir hiç uğruna harcıyorsun. Bugün tüm kredini kaybettin. Tüm zarafetini kaybettin. Her şeyi kaybettin... Kendini böyle cezalandırmak nasıl mümkün olabilir?
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Ben hiç kin tutmuyorum. Bu bende kıskançlık değil, başkası adına utanç, tiksinti yaratıyor... Seni gören, yorum yapan ve konuşan yüzde 99,9 kişide olduğu gibi...
20 yaşında, uyuşturucu bağımlısı, alkolik, cahil, silah taşıyan, hüküm giymiş bir mahkumla sevgili olduğun için nasıl kin tutabilirim ki? Daha devam etmemi ister misin?
Çocukların adına, benim kızlarım adına ve onlara her zaman verdiğimiz aile imajı adına senin adına utanıyorum.
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Icardi, dün kızlarıyla yer aldığı bu fotoğrafına; "Kahkahalarında koşulsuz ve sonsuz sevginin yankısını duyuyorum" notunu düştü.
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