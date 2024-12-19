Dybala'nın menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!

"TEKLİF GELİRSE DİNLERİZ"

Ghisolfi, "Söylentiler var biliyorum. Onun Roma'ya olan sevgisini ve takım için önemini biliyoruz. Bir teklif gelirse dinleriz. Paulo bizim için çok önemli. Şu anda hiçbir kulüple temasımız yok." dedi.