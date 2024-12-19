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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü! Kızını itfaiye kurtardı - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü; evde mahsur kalan çocuğunu itfaiye kurtardı

        İstanbul Kağıthane'de İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, sabah 04.00 sularında 4'üncü kattan düştü. Evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızını itfaiye ekipleri kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:05
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        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
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        Kağıthane'de 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni gece saatlerinde 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki kızıyla birlikte İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde taksiyle evine geldi. Birkaç saat sonra Mohseni, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü.

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        Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mohseni'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

        KÜÇÜK KIZI İTFAİYE KURTARDI

        Polis ekipleri, kadının 2 yaşındaki kızının ise evde mahsur kaldığını tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, küçük kızı pencereden alarak kurtardı. Mohseni'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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