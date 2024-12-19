İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!

İzmir'de kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan kadın öldü
İzmir'in Foça ilçesinde, 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Foça ilçesinde kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.
Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.