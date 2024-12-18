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        Haberler Ekonomi Para Fed yılın son faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Fed yılın son faiz kararını açıkladı

        Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Kararla beraber yayımlanan noktasal grafikte Fed yetkililerinin 2025'te 2 faiz indirimi öngördüğü görüldü. Eylül ayındaki grafik gelecek yıl için 4 faiz indirimine işaret etmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 22:00 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:34
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        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
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        ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 yılının son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti. Karar 1'e karşı 11 oyla alındı.

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        Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puan ve geçen ayki 25 baz puanlık indirimin ardından 3 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.

        FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

        FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki riskleri genel olarak dengede değerlendirdiği belirtilen karar metninde "Ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor ve Komite, iki hedefiyle ilgili her yönden risk faktörüne de dikkat ediyor" denildi.

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        2025'TE 2 İNDİRİM ÖNGÖRÜLÜYOR

        Bugün kararla beraber Fed yetkililerinin politika faizi aralığına ilişkin beklentilerini gösteren noktasal grafik de yayımlandı. Noktasal grafikte yetkililerin 2025 yılında toplam 50 baz puanlık 2 faiz indirimi öngördüğü görüldü. Eylül ayında yetkililer gelecek yıl için 4 indirim öngörmüştü.

        Bugün güncellenen noktasal grafik:

        ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ

        Fed yetkililerinin bunun yanında enflasyon beklentilerinde de eylül ayına göre yükselişler yaşandı. Buna göre 2024 için enflasyon beklentisi yüzde 2.3'ten yüzde 2.4'e, 2025 için beklenti yüzde 2.1'den yüzde 2.5'e, 2026 için ise yüzde 2'den 2.1'e çıktı.

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2.6'dan yüzde 2.8'e, 2025 için yüzde 2.2'den yüzde 2.5'e, 2026 için yüzde 2'den yüzde 2.2'ye çıkarıldı, 2027 için yüzde 2 olarak kaldı.

        BÜYÜME BEKLENTİSİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

        Eylül ayında 2024 için büyüme beklentisi yüzde 2 iken bugün yayımlanan projeksiyonlarda yüzde 2.5'e revize edildi. 2025 büyüme beklentisi de yüzde 2'den yüzde 2.1'e çekildi. Bununla beraber işsizlik öngörüsü ise 2024 için yüzde 4.4'ten yüzde 4.2'ye, 2025 için ise yüzde 4.4'ten yüzde 4.3'e geriledi.

        2026 için yüzde 4.3 olarak öngörülmeye devam edilen işsizlik oranı tahmini, 2027 için yüzde 4.2'den yüzde 4.3'e yükseltildi.

        POWELL'DAN AÇIKLAMALAR

        Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun yüzde 2 hedefine çok daha yakın olduğunu, istihdam piyasasında koşulların hala güçlü olduğunu belirtti.

        Nötr faiz oranına ciddi şekilde yaklaşıldığını belirten Powell "Gelecek yıl faiz indirimleri sürecinde verilere tepki vereceğiz. Enflasyon tarafındaki riskleri ve belirsizliği yüksek görüyoruz" dedi.

        Detaylar geliyor....

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