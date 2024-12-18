Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!

Süper Lig lideri Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Son dönemde epeyi eksik bir kadroyla mücadele eden sarı-kırmızılılarda Okan Buruk üç bölgeye takviye istedi.

Stoper, kanat ve orta sahaya transfer yapmayı düşünen Galatasaray çalışmalara da başladı.

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Diğer yandan sarı-kırmızılıların transfer yapabilmesi için önce bazı oyuncularıyla yollarını ayırması gerekiyor. Şimdiye kadar yurt dışına beş oyuncuyu kiralık gönderen sarı-kırmızılıların kiralık oyuncu transferi için tek hakkı kalmış durumda. ZIYECH, NELSSON VE JELERT YOLCU Galatasaray'da Hakim Ziyech'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor müsabakasında kadroya dahil edilmeyen Hakim Ziyech'le ipler kopma noktasına geldi. REKLAM ABD, Yunanistan ve Arap Yarımadası'ndan ilgi bulunan Faslı futbolcu Hollanda'ya dönmek istiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp ise Ziyech'in 5.7 milyon Euro'lık yıllık maliyetinden çıkmak için her formüle sıcak bakıyor. Gönderilmesi gündemde olan diğer isim ise Victor Nelsson. Real Betis'in ilgilendiği Danimarkalı futbolcu için Galatasaray'a gelen bir teklif bulunmuyor.

Nelsson için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerinin gündemde olduğu belirtilirken sarı-kırmızılılar kalan tek kontenjanı doldurmaya sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılılar bu nedenle Nelsson için bonservis bedelli teklifleri gündemine alacak.

Kalan tek kiralık kontenjanın Elias Jelert'in düzenli oynayabileceği bir kulübe gönderilmesi için kullanılması gündemde.