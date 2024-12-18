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        Haberler Gündem Güncel Ev yangınında karı-koca öldü! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Ev yangınında karı-koca öldü!

        Konya'da bir evde çıkan yangında facia yaşandı. Olayda alevlerin arasında kalan Zeki ve Aynur Özbay çifti hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:03
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        Ev yangınında karı-koca öldü!
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Zeki ile Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.

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        #son dakika
        #Konya
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