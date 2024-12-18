Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi? Svalbard tohum deposu hakkındaki bu gerçekler sizi çok şaşırtacak!

Kuzey Kutbu’na yakın olan bu konum, soğuk iklimi ve kalıcı don yapısı sayesinde tohumların uzun süreli saklanmasını destekler. İnşaatı Haziran 2006'da başlayan depo, 26 Şubat 2008'de ilk tohum teslimiyle resmi olarak açılmıştır. Norveç hükümeti tarafından, Küresel Bitki Çeşitliliği Vakfı (Crop Trust) ile birlikte hayata geçirilen bu proje, 100'ü aşkın ülke tarafından desteklenmektedir.