Şarkıcı Umut Akyürek'ten kızıyla duygusal paylaşım: Çok Şükür Bin Maşallah

Umut Akyürek, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul’un kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve bu süreçte eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte zor bir dönemden geçtiklerini duyurmuştu.