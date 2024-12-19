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        Haberler Magazin Şarkıcı Umut Akyürek'ten kızıyla duygusal paylaşım: Çok Şükür Bin Maşallah - Magazin haberleri

        Şarkıcı Umut Akyürek'ten kızıyla duygusal paylaşım: Çok Şükür Bin Maşallah

        Umut Akyürek, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören kızı Melek Bal ile yeni bir paylaşımda bulunarak; "Bin şükür, bin maşallah" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:56
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        • 1

          Umut Akyürek, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul’un kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve bu süreçte eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte zor bir dönemden geçtiklerini duyurmuştu.

        • 2

          Akyürek, kızının yasaklı madde kullandığını ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açtığını açıklayarak, kriz anlarında bilinçsiz davranışlar sergilediğini belirtmişti.

        • 3

          Sonrasında, Akyürek ve Oktay Ertuğrul, Melek Bal Ertuğrul’un durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Yavrumuz Allah’a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          Olayların ardından Melek Bal Ertuğrul, psikolojik tedavi görmeye başlamıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından Umut Akyürek, kızıyla birlikte olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

        • 5

          "NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ"

          Paylaşımında, "Çok şükür bin şükür, bin maşallah. Ne kadar teşekkür etsem azdır sizlere," ifadelerini not düşen Akyürek, duygusal anlarını takipçileriyle buluşturdu.

          Fotoğraflar: Instagram

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