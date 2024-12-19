Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında "19 gündür süren bir serüveni beraber yaşıyoruz. Sağımızda solumuzda oturan 4 tane asgari ücretli arkadaşımız var. Asgari ücret görüşmeleri başlamadan 1 hafta evvel arkadaşlarımızı tespit ettik ve hangi kalemleri ilgilendiriyor, bunlarla ilgili arkadaşlarımız bilgi sahibiler. Geçmişte masada sendikacılar vardı. Bu komisyonu toplardık bir rakam açıklardık ancak bir daha ne bir gündem olurdu ne de başka bir şey. Bu 20 günlük sürede Türk-İş neden açıklamıyor diye gündem oldu. Anti demokratik bir asgari ücret yapısı var şu anda. Burada yetkili bizim buradaki 4 arkadaşımız, Ramazan Bey de onlara başkanlık yapıyor. Biz bugüne kadar bir rakam bekledik. Hükümetin 5, işverenin 5 temsilcisi var. Bizim de 5 tane arkadaşımız var" dedi.

REKLAM advertisement1 REKLAM "ASGARİ ÜCRET BİR BELİRLEME ÜCRETİYDİ, GEÇİM ÜCRETİ OLDU" "2024 yılı bizim için de, ülke için de zor bir yıl oldu" diyen Atalay konuşmasında "Şu anda kamu işçisi, asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Asgari ücret 5 sene evvel belirleme ücretiydi. Şu anda ülkemizde bu geçim ücreti oldu. Geçim şartları ortada, şu anda asgari ücret 11 bin tl düzeyine düştü alım gücü olarak. Bu ücretle bu insanların 1 hafta geçinmeleri mümkün değil. Bugün bu meselenin biteceğini umut ediyorduk" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE İYİYE GİDİYORSA İŞÇİYİ NEFES ALDIRACAK BİR GEÇİM ÜCRETİ AÇIKLAYIN" Atalay "İşveren de hükümet de bir rakam vermiyor. Kamuoyu da bizden bir rakam bekliyor. Öyle bir noktaya geldik ki, zaman zaman öğretim üyeleri dahi bizi itibarsızlaştıran açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Asgari ücretli tanımayanlar bu konuda yorum yapmaya devam ediyorlar" derken "Bizim açıklamamamızın sebebi, hükümetten ve işverenden bir rakam beklememiz. Bu işi bilmeyenler yorum yapıyor şu anda. Benim önümde 50 bin TL var 30 bin TL var, 32 bin TL var... Sayın Mehmet Şimşek diyor ki, ülke iyiye gidiyor. Madem iyiye gidiyorsa işçiyi nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın. Arkadaşlarımız yazdılar, zarfa imza attılar bize verdiler. Burada bu işi iliğine kadar yaşayan bu arkadaşlarımız bu kararı alıyorlar" diye ekledi.

"ASGARİ ÜCRET ÖNERİMİZ 29 BİN 583 TL, BUNU VERMEZLERSE İMZA ATMAYIZ" Ardından asgari ücretli işçilerin talebinin bulunduğu mektubu okuyan Atalay "Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılması. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücret 29.583 lira olmaktadır. Enflasyon oranı üzerine refah payı eklenmeden yapılacak zam yaşanabilir olmayacaktır" dedi.

Atalay "Rakam bu. Bunu verirlerse imza atarız vermezlerse imza atmayız" diye de ekledi. Böylelikle Türk-İş'in talep ettiği net zam oranı yüzde 74 oldu. "TÜRKİYE'DE BELLİ KESİMLER MASALARA GELEN KURABİYELERİ YALNIZCA BU TOPLANTI MASALARINDA GÖRÜYOR" Komisyonda yer alan işçilerden basın çalışanı Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Sezer Özseven, "3 haftadır Asgari Ücret Tespit Komisyonunda masada rakamların olmasını bekliyoruz; ama masada kurabiyeler var, sular, çay bardakları var. Bir türlü rakam gelmedi masaya. Bugün de rakam talep ettik. Türkiye'deki belli kesimler o masalara gelen kurabiyeleri yemeye tenezzül etmezken, belli kesimler de o kurabiyeleri yalnızca bu gibi toplantı masalarında görebiliyorlar. Biz bunun olmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özseven "Biz asgari ücretin yaşanabilir bir ücret olmasını, Türkiye'deki geniş kesimlerin yani 9-10 milyon vatandaşın yaşanabilir bir ücretle çalışmasını istiyoruz. Tamamen asgari ücreti işçilerin bellediği bir ücret oldu bu. Burada da bu ücret bizim minimum, en düşük belirleme ücretimizdir. Bu ücretin altı da yaşam koşullarını çok zorlaştıracaktır" dedi.