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        Haberler Dünya İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü | Dış Haberler

        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü

        İspanya'nın kuzeyindeki bir kasabada işlenen cinayet, Google'ın Street View (sokak görünümü) uygulamasına takılan görüntüler büyük bir ipucu sağladı. İspanyol polisi, uygulamaya takılan görüntülerde, bir adamın arabasının bagajına büyük bir beyaz plastik torba yerleştirdiği anı yakaladığını bildirdi. Bu görüntü kurbanın cansız bedeninin taşındığı an olduğu iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 15:45 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:41
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        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü
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        İspanya'nın kuzeyindeki bir kasabada işlenen cinayet, Google Maps'in kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı. Polis, bir adamın arabasının bagajına büyük beyaz bir plastik torba koyduğu anların görüntüsünün, işlenen cinayet vakasının çözülmesine yardımcı olduğunu söyledi.

        BBC'nin haberinde kaydedilen görüntülerin, kurbanın cansız bedeninin taşındığı an olduğu iddia edildi.

        Google Street View, dünyanın dört bir yanındaki sokakların kameralarla donatılmış araçlar tarafından görüntülenmesini sağlıyor.

        İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

        İspanya'nın Soria eyaletinde 33 yaşındaki Küba kökenli bir adamın 2023 yılının sonlarında ortadan kaybolmasına karıştıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

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        Şüpheliler, geçen hafta parçalanmış halde bir mezarlıkta bulunan bir adamın ölümünden sorumlu olmakla suçlanıyor.

        Yetkililer, başka bir fotoğraf dizisinde, bir kişinin el arabasıyla büyük bir beyaz paketi taşıdığını gösteren bulanık bir siluetin yer aldığını söyledi.

        Ancak polis, görüntülerin davayı çözmede "kesin" olmadığını söyledi.

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