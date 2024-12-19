Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu | Dış Haberler

        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu

        Fransa'da 10 yıl boyunca eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkeğin tecavüzüne uğradığı ortaya çıkan ve dünyanın konuştuğu Gisele Pelicot davasında karar çıktı. Fransız mahkemesi, Gisele Pelicot'un eşi Dominique Pelicot'a 20 yıl hapis cezası verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa'da 10 yıl boyunca eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığı ortaya çıkan Gisele Pelicot davasında eş Dominique Pelicot'a 20 yıl hapis cezası verildi.

        Fransa’nın Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'un eşi tarafından uyuşturularak ve 50 erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava Eylül ayı başında görülmeye başlandı.

        Eşi Dominique Pelicot’un yargılanmaya başlamasından bu yana hikayesi Fransa'da büyük etki yarattı. 72 yaşındaki Pelicot, cesaretin, dayanıklılığın ve cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline geldi.

        Fransız mahkemesi, Gisèle Pelicot'un eski eşine ağırlaştırılmış tecavüz ve diğer suçlardan en fazla 20 yıl hapis cezası verdi. Savcılar ayrıca, Pelicot'a tecavüz etmekle suçlanan 50 sanık için dört ila 18 yıl arasında hapis cezası talep ediyor.

        REKLAM

        72 yaşındaki Dominique Pelicot, üç aylık duruşma sırasında suçlamaları kabul etti ve ailesinden özür diledi. Davaya çevrimiçi olarak diğer sanıklar, suçlamaları reddetti, bunun tecavüz olmadığını savundu.

        "UTANMAMAYA KARAR VERDİM"

        Gisele Pelicot davası, Fransa genelinde protestoları başlattı ve ülkenin tecavüz yasasının değiştirilmesi yönünde tartışma başlattı.

        Gisele, Ekim ayında mahkeme salonunda, "Utanmamaya karar verdim, hiçbir yanlış yapmadım. Utanması gerekenler onlar."" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Habertürk Anasayfa