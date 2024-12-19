Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu

Fransa'da 10 yıl boyunca eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığı ortaya çıkan Gisele Pelicot davasında eş Dominique Pelicot'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Fransa’nın Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'un eşi tarafından uyuşturularak ve 50 erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava Eylül ayı başında görülmeye başlandı.

REKLAM advertisement1

Eşi Dominique Pelicot’un yargılanmaya başlamasından bu yana hikayesi Fransa'da büyük etki yarattı. 72 yaşındaki Pelicot, cesaretin, dayanıklılığın ve cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline geldi. Fransız mahkemesi, Gisèle Pelicot'un eski eşine ağırlaştırılmış tecavüz ve diğer suçlardan en fazla 20 yıl hapis cezası verdi. Savcılar ayrıca, Pelicot'a tecavüz etmekle suçlanan 50 sanık için dört ila 18 yıl arasında hapis cezası talep ediyor.

REKLAM 72 yaşındaki Dominique Pelicot, üç aylık duruşma sırasında suçlamaları kabul etti ve ailesinden özür diledi. Davaya çevrimiçi olarak diğer sanıklar, suçlamaları reddetti, bunun tecavüz olmadığını savundu. "UTANMAMAYA KARAR VERDİM" Gisele Pelicot davası, Fransa genelinde protestoları başlattı ve ülkenin tecavüz yasasının değiştirilmesi yönünde tartışma başlattı. Gisele, Ekim ayında mahkeme salonunda, "Utanmamaya karar verdim, hiçbir yanlış yapmadım. Utanması gerekenler onlar."" ifadelerini kullanmıştı.