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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş toplandı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş toplandı

        Bugün gerçekleşecek asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Her şeyimiz hazır. Kısa süre içerisinde sonuçlandırırız diye umuyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:14
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        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
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        Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle 09.00'da Başkanlar Kurulu'nu topladı.

        Habertürk Muhabiri Emre Aytekin'in aktardığına göre, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığında toplanan kurulda Türk-İş'e bağlı sendikaların görüşü alındı. Bu görüşlerin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısında komisyona iletilmesi bekleniyor.

        "HER ŞEYİMİZ HAZIR"

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Ağar "Her şeyimiz hazır. Kısa süre içerisinde sonuçlandırırız diye umuyorum. Karşı tarafın adımına göre tavrımızı alacağız" ifadelerini kullandı.

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        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

        Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bugün saat 11.30'da yapacak.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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