Sosisli, karides ve fıstık... Yemek severlerin savaş alanı! İşte dünyanın en ilginç yemek yeme yarışmaları!

Yeme yarışması dendiğinde akla sadece çocukluk fuarı anıları gelmesin! Dünyanın dört bir yanında, profesyonel yeme yarışmacıları, çılgın etkinliklerde inanılmaz hızda yemek yiyerek büyük ödüller kazanıyor. Donutlardan Slopper’lara kadar, bu liste dünya çapında en büyük yeme rekabetlerini gözler önüne seriyor!