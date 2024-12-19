Bade İşçil: Yaptıklarımdan korkmam

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; oyuncu Bade İşçil, Arnavutköy’de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Yürüyüş sırasında kulaklığıyla telefon görüşmesi yapan İşçil, gazetecilerin sorularını da geri çevirmeyerek ayaküstü samimi açıklamalarda bulundu. 2024'ü değerlendiren oyuncu; “Güzel bir yıl geçirdik, üzücü şeyler de yaşadık. İnşallah 2025 çok güzel bir yıl olur,” ifadelerini kullandı.

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Gazetecilerin “Telefonunuz hacklense korkar mısınız?” sorusuna ise Bade İşçil, net bir yanıt verdi. “Ben telefonumda yer alan herhangi bir şeyden korkmam. Yaptığım hiçbir şeyden korkacak bir insan da değilim. Korkuyorsam zaten yapmam. Başıma böyle bir durum gelsin istemem, kötü bir şey ama bu durumdan korkacağım şeyleri de telefonumda tutmam zaten.”