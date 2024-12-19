HCQ maddesinin Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi

Nature dergisinin Uluslararası "Antimicrobial Agents" dergisine dayandırdığı açıklamada, Covid-19 tedavisinde HCQ maddesinin kullanılabileceğini öne süren çalışma ele alındı.

Yaklaşık 4 yıllık çalışmanın "etik onay almaması" sebebiyle geri çekildiği belirtildi.

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Çalışmayı yayımlayan Elsevier veri tabanı ve Uluslararası Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği (ISAC), çalışma hakkında yapılan inceleme sonucunda etik onayın, katılımcıların çalışmaya dahil olmadan önce alınıp alınmadığının teyit edilemediğini bildirdi.

"Etik onaya ilişkin kaygılar" ve araştırmanın yürütülmesine ilişkin şüpheler nedeniyle nihai olarak geri çekilen araştırma, daha önce Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsü görev yapan ve Covid-19 salgını sırasında küresel üne kavuşan Didier Raoult'un 28'inci geri çekilen çalışması oldu. REKLAM GERİ ÇEKİLMİŞ EN ÇOK ATIFTA BULUNULAN İKİNCİ ÇALIŞMA OLDU Fransız araştırmacı Raoult tarafından yürütülen çalışma, geri çekilmiş en çok atıfta bulunulan ikinci çalışma olarak kayda geçti.

Çalışmadan isminin çıkarılmasını talep eden Philippe Brouqui'nin Nature dergisine sağladığı bilgilerde, Raoult'un, Elsevier'e çalışmada herhangi bir etik sorun olmadığını savunduğu görüldü. California'da bir görüntü-adli tıp uzmanı ve bilimsel bütünlük danışmanı olan Elisabeth Bik, çalışmayı eleştirerek geri çekilmesinin çok iyi bir gelişme olduğunu belirtti.

Bik, "Bu araştırma hiç yayımlanmamalıydı" ifadesini kullandı. Sıtma tedavisinde kullanılan HCQ'nun Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öne süren çalışma, verilerinin kalitesi ve etik onayı sürecinin belirsizliğinden dolayı birçok tepki almıştı. Çalışma, Web of Science veri tabanının bilgilerine göre 3 bin 400'den fazla alıntı alarak, Covid-19 hakkında geri çekilen en çok alıntılanan çalışma olmuştu.

Araştırmanın yazarlarından 3'ü, çalışmanın metotları konusundaki endişeleri sebebiyle çalışmadan isimlerinin çıkarılmasını talep etmişti.