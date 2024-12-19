Husiler Tel Aviv'i vurdu

Husiler geçtiğimiz günlerde düzenlenen ABD-Birleşik Krallık saldırılarına bir yanıt olarak İsrail'in başkenti Tel Aviv'i süpersonik balistik füzelerle hedef aldı. Filistin II isimli süpersonik balistik füzeler Tel Aviv'deki bir binaya doğrudan isabet etti. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, hassas füzelerin kullanıldığını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

REKLAM advertisement1 Füzelerin ateşlenme anları Husiler tarafından X üzerinden paylaşıldı. مشاهد إطلاق الصاروخين فرط صوتيين نوع (فلسطين2) على هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في يافا المحتلة - 19 ديسمبر 2024م#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/9FyM0mrFx1 — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) December 19, 2024 Yahya Seri açıklamasında saldırının aynı zamanda Yemen'deki sivil unsurlara yapılan saldırılara bir karşılık olarak düzenlendiğini ifade etti. Seri, ayrıca Gazze'ye uygulanan abluka ve işgalin sonlandırılmaması durumunda saldırıların durmayacağını ve İsrail saldırılarının Husileri asla caydıramayacağını açıkladı.

#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/mgJuKCytwj — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 19, 2024 İsrail ise saldırıya karşılık olarak dün gece Yemen'in başkenti Sana'ya geniş kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırıda enerji hatları hedef alındı. İsrail Ordu Yetkilileri "Husilerin saldırganlığına karşılık olarak Hudeyde ve Sana başta olmak üzere Yemen'e saldırı düzenledik." dedi. REKLAM 📍Central Israel, around 2:30 AM

December 19, 2024.



Last night, the Houthi terrorist regime launched a surface-to-surface missile attack, resulting in damage to a school.



In response to the ongoing attacks by the Houthis, we struck several military targets in Yemen last night. pic.twitter.com/B9wybW9Xiw — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) December 19, 2024 Husiler ise düzenlenen saldırılar sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada "Her kim İsrail'e elini kaldırırsa biz o eli keseceğiz." diyerek Husilere yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu.