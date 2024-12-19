Mikroplastiklerin kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına neden olabileceği saptandı - Haberler | Sağlık Haberleri

Mikroplastiklerin kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına neden olabileceği saptandı - Haberler | Sağlık Haberleri

"Environmental Science & Technology" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında bilim insanları, mikroplastiklerin sindirim, solunum ve üreme sistemlerine nasıl zarar verebileceğini öğrenmek için fareler ve insanlar üzerinde yapılan 1815 araştırmayı inceledi.

Plastiklerin günlük hayatın büyük bir kısmında kullanılması nedeniyle insanların farkında olmadan hava, su ve gıda vasıtasıyla birçok mikroplastiğe maruz kaldığının altını çizen bilim insanları, araştırma sonucunda mikroplastiklerin, akciğer ve kolon kanserinin yanı sıra bazı üreme sorunlarıyla ilişkili olduğuna dair kanıtlara ulaştı.

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TÜTÜN ÜRÜNÜ KULLANMAYANLARDA AKCİĞER KANSERİ ARTIŞININ SEBEBİ MİKROPLASTİKLER OLABİLİR Bilim insanları, 55 yaşın altındaki yetişkinlerin 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 2 kat daha fazla kolon kanserine yakalanmasındaki ve tütün ürünü kullanmayan kişilere akciğer kanseri teşhisi konması oranındaki artışın, mikroplastiklerle ilişkili olabileceğini ifade etti. İncelemeye dahil edilen çalışmaların çoğunun, laboratuvar ortamında sıklıkla kullanılan bir mikroplastik türünü ele aldığını belirten bilim insanları, mikroplastiklerin birçok farklı formu olduğuna dikkati çekti.