Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Son dakika: Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Ferdi Tayfur sağlık durumu nasıl?

        Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında açıklama

        Muğla'dan ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, acilen ameliyata alınmıştı. Tayfur'un doktoru Prof. Dr. Asuman Yavuz, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 15:46 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzun süredir gözden uzakta Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde evinde aniden fenalaştı.

        Sağlık durumu hızla ağırlaşan ünlü şarkıcı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki doktorunun talebi üzerine, gece saatlerinde ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti. Ferdi Tayfur, burada tekrar yoğun bakım ünitesine alınmış ve ardından ameliyata alınmıştı. Ameliyatı başarılı geçen Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

        Prof. Dr. Asuman Yavuz, Ferdi Tayfur'un sağlık durumunu şöyle açıkladı; "Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah, devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah, daha da sağlık versin diyorum."

        REKLAM

        Davalık olduğu babası Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında haberi olmadığını dile getiren Tuğçe Tayfur bu konuda şu açıklama yapmıştı; "Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuçta sağlık bu deyip öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun."

        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferdi tayfur

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk-İş asgari ücret için talep ettiği rakamı açıkladı
        Türk-İş asgari ücret için talep ettiği rakamı açıkladı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü
        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Maganda, genel cerrahı kolundan bıçakladı!
        Maganda, genel cerrahı kolundan bıçakladı!
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Şehir eşkıyalarının kaçırdığı hurdacı kurtarıldı!
        Şehir eşkıyalarının kaçırdığı hurdacı kurtarıldı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Habertürk Anasayfa