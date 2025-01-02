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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM heyeti, Numan Kurtulmuş ile görüşüyor | Son dakika haberleri

        DEM heyeti, Numan Kurtulmuş ile görüşüyor

        DEM Partili Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşüyor. DEM Parti heyeti saat 15.00'te de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:38
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        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüşüyor
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        DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi parti liderleriyle görüşmek için AK Parti, CHP ve MHP başta olmak üzere siyasi partilerden randevu isteyeceğini açıklamıştı.

        DEM Parti'nden bugün yapılan açıklamada da, "Heyetimiz bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir" denildi. Açıklamada bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve saat 15.00'te de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya gelineceği kaydedildi.

        DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

        DEM Parti'den yapılan açıklamada "28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk’ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir" denildi.

        Buldan, Önder ve Türk’ten oluşan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecek.

        İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapılması bekleniyor.

        İLK ZİYARET TBMM BAŞKANI'NA

        DEM Parti heyetinde yer alan DEM Partili Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşüyor.

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