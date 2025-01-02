200 kişi katıldı! 'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi! | Son dakika haberleri

200 kişi katıldı! 'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi! | Son dakika haberleri

İstanbul'da 'Fergio House' operasyonunda tutuklanan ve 20 Mayıs 2024'te tahliye edilen, Fergio House'un kurucusu olarak bilinen Ferhat Günay parti düzenlemeye devam ediyor.

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DHA'nın haberine göre Günay'ın son olarak 31 Aralık gecesi Büyükçekmece'deki 10 oda 2 salondan oluşan villada 200 kişinin katıldığı özel 'Yılbaşı Partisi' verdiği ortaya çıktı.

İstanbul'da 28 Aralık 2023'te 'Fergio House' ismini verdikleri villada parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından Fergio House'un kurucusunun mimar Ferhat Günay olduğu ve tanınmamak için maske taktığı belirlenmişti.

REKLAM 200 KİŞİLİK ÖZEL YILBAŞI PARTİSİ Müstehcen içerikli parti düzenleyen Ferhat Günay, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesaplarında bu partileri paylaşıma açıyordu. Günay’ın yılbaşı partisine geçen yıl Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Fergio House'un kurucusu olduğu belirlenen mimar Ferhat Günay’ın tutuklandığı soruşturmada 18 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı. Günay da 20 Mayıs 2024'te cezaevinden tahliye olmuştu. 31 Aralık gecesi Ferhat Günay'ın 200 kişinin katıldığı özel bir parti düzenlediği ortaya çıktı.

Yılbaşı partisi Büyükçekmece'deki 10 oda 2 salondan oluşan villada düzenlendi. Özel dansçıların katıldığı yılbaşı partisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yüzleri maskeli 200 kişinin katıldığı parti boyunca müzikler eşliğinde dans edildi; havai fişek gösterisi düzenlendi.