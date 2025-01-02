Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, son iki sezondur kötü gidişatın sürdüğü siyah-beyazlılarda ayakta kalan nadir isimlerden biri oldu. Milli file bekçisi, Avrupa liglerinde 2024 yılı içerisinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10 kaleci arasına girdi.
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Beşiktaş’ta kötü gidişat sürerken, takımın ayakta kalan nadir isimlerinden biri Mert Günok oldu.
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Son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok ise formunu korumayı başardı.
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35 yaşındaki kaleci, 2024 yılında Avrupa’nın tüm liglerinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10'uncu kaleci oldu.
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44 MAÇIN 19'UNDA GOL YEMEDİ
Beşiktaş’ın ve A Milli Takım’ın deneyimli file bekçisi, 2024 takvim yılı içerisinde görev yaptığı 44 maçın 19’unda kalesini gole kapatmayı başardı.
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Trendyol Süper Lig’de de bu sezon 16 maça çıkan Mert Günok, 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 17 karşılaşmada kaleye geçen 35 yaşındaki oyuncu, bu maçların 8’inde kalesini gole kapatmayı başardı.
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Sezon başında oynanan Süper Kupa mücadelesinde de sahada yer alan deneyimli kaleci, ezeli rakibi Galatasaray’a gol şansı tanımamıştı.
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Mert Günok 2024 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nda görev aldığı 6 karşılaşmanın 4’ünde de kalesini gole kapatmayı başardı.
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YANN SOMMER ZİRVEDE
Avrupa’da zirvede yer alan Yann Sommer ise 43 maçta 24 kez kalesinde gol görmeyerek bu alanda önemli bir başarı gösterdi.
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