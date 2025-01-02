Antalya'da banka görevlisi gibi davranarak Dudu Çingil'i (52) telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartı aidatını hesabına yatıracağını söyledi.

DHA'daki habere göre parayı hesaba yatırıp Çingil'in güvenini kazanan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları kadın adına 2 bankadan kredi çekti. Kredi çekilen ikinci bankadan arayan görevlinin ikazıyla dolandırıldığını anlayan Çingil, yaşadığı olayı yargıya taşıdı.

"0850'Lİ BİR HATTAN ARADILAR"

Banka iletişim numarası gibi görünen bir hattan arandığını anlatan Dudu Çingil, "0850'li bir numaradan arandım. 'Kredi kartı aidatı ödemesi yapacağız' diyerek IBAN numaramı istediler, ardından hesabıma parayı yatırdılar. Çok karmaşık ve laf kalabalığı ile geçen bir konuşmaydı.

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"20 DAKİKA İÇİNDE 2. BANKA ARAYIP UYARDI"

Konuşmanın devamında 'Bu paranın devamı var' denildi. Başka bankadan IBAN numarası istediler. Bir bankadaki hesabımın da IBAN numarasını verdim. Fakat arka planda benim adıma iki bankadan kredi çekmişler. Telefon trafiği 20 dakika sürdü. 20 dakikanın sonunda ikinci bankanın uyarısıyla adıma kredi çekildiğini öğrendim" dedi. Çingil, kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu.