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        Haberler Gündem 3. Sayfa Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!

        Antalya'da, 52 yaşındaki Dudu Çingil'i banka görevlisi gibi arayan dolandırıcılar, bilgilerini alıp, adına 2 bankadan kredi çekti. Tüketici mahkemesi, adına çekilen krediden kaynaklı Çingil'in borçlu sayılmadığına, bankaya ödediği 9 bin 400 liralık kredi taksit tutarının da geri ödenmesine hükmetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 07:54 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:20
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        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
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        Antalya'da banka görevlisi gibi davranarak Dudu Çingil'i (52) telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartı aidatını hesabına yatıracağını söyledi.

        KADIN ADINA 2 BANKADAN KREDİ ÇEKTİLER

        DHA'daki habere göre parayı hesaba yatırıp Çingil'in güvenini kazanan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları kadın adına 2 bankadan kredi çekti. Kredi çekilen ikinci bankadan arayan görevlinin ikazıyla dolandırıldığını anlayan Çingil, yaşadığı olayı yargıya taşıdı.

        "0850'Lİ BİR HATTAN ARADILAR"

        Banka iletişim numarası gibi görünen bir hattan arandığını anlatan Dudu Çingil, "0850'li bir numaradan arandım. 'Kredi kartı aidatı ödemesi yapacağız' diyerek IBAN numaramı istediler, ardından hesabıma parayı yatırdılar. Çok karmaşık ve laf kalabalığı ile geçen bir konuşmaydı.

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        "20 DAKİKA İÇİNDE 2. BANKA ARAYIP UYARDI"

        Konuşmanın devamında 'Bu paranın devamı var' denildi. Başka bankadan IBAN numarası istediler. Bir bankadaki hesabımın da IBAN numarasını verdim. Fakat arka planda benim adıma iki bankadan kredi çekmişler. Telefon trafiği 20 dakika sürdü. 20 dakikanın sonunda ikinci bankanın uyarısıyla adıma kredi çekildiğini öğrendim" dedi. Çingil, kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu.

        MAĞDURİYETİNİ MAHKEMEYE TAŞIDI

        Antalya 2’nci Tüketici Mahkemesi'nde görülen duruşmada Dudu Çingil, krediyi kendisinin çekmediğini, dolandırıcılar tarafından 20 dakika boyunca telefonda oyalanarak bilgilerinin alındığını ve bankanın ikazıyla dolandırıldığını anladığını ifade etti.

        81 BİN TL'LİK KREDİ BORCU

        2 bankadan çekilen kredinin birinin iptal edildiğini kaydeden Çingil, diğer bankadaki 81 bin liralık kredi borcunun 9 bin 400 liralık taksitini ödediğini belirtti.

        ÖDEDİĞİ KREDİ TUTARI İÇİN İADE KARARI

        Mahkeme heyeti, gerekçesi ekli kararda açıklanmak üzere, Dudu Çingil'in borçlu olmadığının tespitine, kredi taksiti 9 bin 400 liralık tutarın bankadan alınarak kendisine ödenmesine hükmetti.

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