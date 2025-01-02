Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
Şanlıurfa'da, caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 28 yaşındaki Emre Ertem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertem'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor
Şanlıurfa'da olay, gece geç saatlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen Emre Ertem (28), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancalı saldırıya uğradı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
DHA'daki habere göre vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ertem, kanlar içinde yere yığıldı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ertem, ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ertem, acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Emre Ertem’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.