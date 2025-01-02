Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Emre Ertem yolda yürürken silahla öldürüldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!

        Şanlıurfa'da, caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 28 yaşındaki Emre Ertem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertem'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 07:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da olay, gece geç saatlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen Emre Ertem (28), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancalı saldırıya uğradı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ertem, kanlar içinde yere yığıldı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ertem, ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ertem, acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Emre Ertem’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Habertürk Anasayfa