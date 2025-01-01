ABD'nin Las Vegas şehrinde Tesla marka araç patladı
ABD'nin Las Vegas şehrinde Tesla marka araç Trump Uluslararası Otel'in önünde patladı. ABD'nin 47 Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın seçim zaferinde birlikte yol yürüdükleri iş insanı Elon Musk'ın kurduğu Tesla'nın aracı olan CyberTruck Aralık 2023'te piyasaya çıkmıştı.
ABD'nin Las Vegas şehrinde Tesla marka araç Trump Uluslararası Otel'in önünde patladı. Aracın şoförünün patlamada öldüğü bildirildi. Patlama sırasında arabaya yakın konumda bulunanların da hafif biçimde yaralandığı rapor edildi. Şiddetli biçimde patlayan araca ait görüntüler yayınlandı.
ABD'nin 47 Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın seçim zaferinde birlikte yol yürüdükleri iş insanı Elon Musk’ın kurduğu Tesla’nın aracı olan CyberTruck Aralık 2023’te piyasaya çıkmıştı.
Elon Musk X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Tesla'nın bütün uzmanları şu an konuyu araştırıyor. Bilgiler geldikçe sizinle paylaşıyor olacağız. Daha önce böyle bir şey görmemiştik." dedi.
Elon Musk daha sonra yaptığı açıklamada ise "Patlamanın aracın arkasına yerleştirilen havai fişek ya da bomba sebebiyle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Olayın aracın kendisiyle bir alakası yok. Patlama anında aracın telemetresi pozitif durumdaydı" dedi.
TERÖR ŞÜPHESİ
Olayın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine gelirken aynı zaman polis ve ambulans ekipleri de olay yerine ulaştı. Olayın kaynağı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken polis her türlü ihtimali araştırıyor. Olayın terör saldırısı olabilme ihtimali üzerinde de duruluyor.
Polis, aracın bagaj kısmında havai fişek benzeri patlayıcıların olduğunu tespit etti.
Olay sırasında otel'de büyük kaos yaşanırken otelin tahliye edilip edilmediğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.
Las Vegas polisi şu an güvenliğin sağlandığını ancak vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.