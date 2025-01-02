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        Haberler Gündem Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Nurgül Kocaoğlu ile Hatice Gümüş, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 22:45 Güncelleme: 02.01.2025 - 22:45
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        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
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        Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. H.K. ile komşusu S.G. arasında evin önüne toprak dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tarafların aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden vurulan Nurgül Kocaoğlu ile Hatice Gümüş ağır yaralandı.

        İhbarla olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nurgül Kocaoğlu sevk edildiği Sandıklı Devlet Hastanesi’nde, Hatice Gümüş ise Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

        Olay sonrası jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Bu arada olayın ardından ailelerin yakınları hastane önünde toplanırken, polis ve jandarma ekipleri burada önlem aldı.

        SİLAHLI KAVGA KAMERADA

        Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Nurgül Kocaoğlu ile Hatice Gümüş’ün hayatını kaybettiği komşu iki aile arasındaki silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında yaşanan koşuşturma görüntüde yer alırken, silahla defalarca ateş açıldığı duyuldu. Olayı kameraya alanların panikle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları da görüntülere yansıdı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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