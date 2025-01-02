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        Haberler Dünya Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı | Dış Haberler

        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı

        ABD'nin New Orleans Eyaletinde 1 Ocak'ta yaşanan terör olayından sonra ABD'de tekrardan göçmen konusu gündeme geldi. ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump saldırı sonrası yaptığı açıklamada ABD'ye yasa dışı yollarla giren göçmenler tarafından işlenen suçların, ABD vatandaşları tarafından işlenen suçlardan çok daha beter olduğunu belirtmiş ve ABD Başkanı Joe Biden'ı ve Demokratları ağır bir dille eleştirmişti. Trump 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise "Biden ABD tarihinin en kötü başkanı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 19:09 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:12
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        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
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        ABD'de Şemseddin Cabbar isimli şahıs tarafından düzenlenen saldırı sonucu en az 15 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. Saldırının hemen ardından Las Vegas'ta Trump Uluslararası Otel'in önünde Tesla marka bir aracın patlamasıyla birlikte ABD'de güvenlik endişeleri yeniden arttı. Güvenlik endişelerinin artmasıyla birlikte göçmen politikaları da gündeme geldi.

        ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump göçmen politikalarından ötürü ABD Başkanı Joe Biden'ı ve Demokratları ağır şekilde eleştirdi.

        Trump "Mitinglerde defalarca söylediğim gibi Biden'ın açık sınır politikasıyla ABD radikal terörizm ve şiddet suçlarıyla mahvolacak. Öyle ki yaşanacakları tahayyül etmek dahi zor olacaktı. İşte söylediğim zaman geldi ve sandığımızdan da kötü oldu. Joe Biden ABD tarihinin en kötü başkanı ve büsbütün bir felaket. O ve ekibinin bu ülkeye yaptıkları unutulmayacak." dedi.

        Donald Trump, göçmen politikaları konusunda tavrını hiç değiştirmedi. Muhafazakâr bir bakış açısına sahip olan Donald Trump, ABD sınırlarının kapatılması ve hatta belli ülkelerden ziyaretçi dahi kabul edilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

        Donald Trump'ın yaşanan olaylardan sonra göçmen politikasına yeniden güç kazandıracağı düşünülüyor.

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        #trump
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