Beşiktaş'ın Rizespor 11'i netleşiyor
Beşiktaş lige verilen ara sonrası 18. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Yeni başkanı ve yönetimiyle birlikte çıkışa geçmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i netleştiriyor...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında 3 Ocak Cuma günü (yarın) Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
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Son 8 lig maçında bir kez galip gelen siyah-beyazlılar, yılın ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak 2025'e iyi başlamak istiyor.
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Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
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Beşiktaş’ın kalesini Mert Günok koruyacak. Sağ bekte Svensson, sol bekte ise Bahtiyar Zaynutdinov görev yapacak.
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Stoper ikilisi, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan oluşacak.
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Orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Gedson Fernandes'in forma giymesi bekleniyor.
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Hücum hattının solunda Semih Kılıçsoy, sağ kanatta ise Ernest Muçi şans bulacak.
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10 numarada Rafa Silva, ileri uçta ise sakatlığını atlatan Immobile, Beşiktaş’ın en büyük gol umudu olacak.