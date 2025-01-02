Görenlerin kanı dondu! Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı!
Şanlıurfa'da, sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan 58 yaşındaki Mahmut Ağan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken polis zanlı İ.K.'yi arıyor
Şanlıurfa'da kan donduran olay, Kamberiye Mahallesi’nde sokağın ortasında meydana geldi.
İKİ HUSUMETLİ TARTIŞMAYA BAŞLADI
Aralarında husumet olan İ.K. ile Mahmut Ağan (58) arasında tartışma çıktı.
'POMPALI'YI PALTOSUNUN ALTINA GİZLEMİŞ
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., paltosunun altına gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Mahmut A.'ya ateş açıp, kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Mahmut Ağan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI
Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis cinayet şüphelisi İ.K.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.