New Orleans'ta bir kişi aracıyla kalabalığa daldı! ABD'deki saldırıya dair neler biliniyor?
ABD yeni yılın ilk saatlerinde silahlı saldırıyla sarsıldı. New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunurken, FBI olayı araştırıyor
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ABD yeni yılın ilk saatlerinde New Orleans'ta yaşanan araçlı saldırıyla sarsıldı.
New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürüldü.
ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıkladı. Jabbar'ın 13 yıl boyunca ABD ordusunda görev yaptığı, görev kapsamında bir dönem Afganistan'a gönderildiği belirtildi.
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ARAÇTA DEAŞ BAYRAĞI BULUNDU
FBI, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ'ın bayrağının bulunduğunu bildirdi. Ayrıca araçta ve bölgede bazı el silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiğini açıkladı.
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FBI, Jabbar'ın ölümcül saldırıdan "tek başına sorumlu" olduğuna inanmadığını olayın soruşturulduğunu söyledi.
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BIDEN: AŞAĞILIK BİR SALDIRI
ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyı "aşağılık bir saldırı" olarak niteleyerek, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı araştırdığını ve kimsenin kesin sonuca atlamaması gerektiğini söyledi.
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Biden, FBI'nın kendisine saldırganın eylemi gerçekleştirmeden saatler önce sosyal medyadan DEAŞ'tan ilham aldığını belirten videolar paylaştığını bildirdiğini ifade ederek, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu da hatırlattı.
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Şu an durumun "çok akışkan" ve "soruşturmanın ön aşamada" olduğunu kaydeden Biden, "Şu anda ek bir raporumuz yok. Soruşturmalar aktif olarak devam ediyor ve kimse kesin sonuca atlamamalı." diye konuştu.
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TRUMP SALDIRGANIN ÜLKE DIŞINDAN GELDİĞİNİ İMA ETTİ
ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve günlere sonra göreve başlayacak olan Donald Trump ise şüphelinin ABD vatandaşı olmasına rağmen "ülkemize gelen suçlular, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü" diyerek şüphelinin vatandaş olmadığını ima etti.
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Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.
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SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGEYE DAİR NELER BİLİNİYOR?
New Orleans'taki yılbaşı günü gerçekleşen saldırıda şehrin en ünlü semtlerinden biri olan altı blokluk Fransız Mahallesi hedef alındı. Mississippi Nehri kıyısında bulunan bölge, müzik, kültür ve gece hayatının merkezi olarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor.
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Araç saldırısı, eğlence ve müzik mekanlarıyla ünlü bir bölge olan Bourbon Caddesi'nde gerçekleşti. Eski Fransız kraliyet ailesinden adını alan cadde, şehrin turistik gece hayatını besleyen ana bölgelerden biri.
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Sosyal medyada paylaşılan ve saldırıdan önceki anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de bunu gösteriyordu.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.