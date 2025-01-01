Beşiktaş'ta başkanlık görevine seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, öncelikli olarak teknik direktör belirsizliğine son vermek istiyor.

Bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan Adalı yönetimi, Sergen Yalçın ile masaya oturacak.

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⚫️⚪️ Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 🔜



🎙️ Serdal Adalı'nın Ç. Rizespor maçından sonra deneyimli teknik adamla görüşmesi beklenirken detayları HT Spor muhabiri @ogzhngenc aktardı. pic.twitter.com/ntk6pHdEzJ — HT Spor (@HTSpor) January 1, 2025

HAFTA SONU BİR ARAYA GELECEKLER

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgilere göre; başkan Serdal Adalı, cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının ardından hafta sonu Sergen Yalçın ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Adalı, toplantıda Yalçın'a resmi teklifte bulunacak ve ikili son detayları konuşacak.

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a dönemeye sıcak baktığı belirtilirken, siyah-beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın döneminin önümüzdeki hafta resmen başlaması bekleniyor. Öte yandan Adalı ve Yalçın'ın seçim sonrası telefonla görüşerek fikir alışverişinde bulundukları da öğrenildi.