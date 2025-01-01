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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'la masaya oturuyor! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı, Sergen Yalçın'la masaya oturuyor!

        Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği son buluyor... Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la hafta sonu masaya oturacak. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, siyah-beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın döneminin başlaması bekleniyor.

        Giriş: 01.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:08
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        Sergen Yalçın'da sona doğru!
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        Beşiktaş'ta başkanlık görevine seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, öncelikli olarak teknik direktör belirsizliğine son vermek istiyor.

        Bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan Adalı yönetimi, Sergen Yalçın ile masaya oturacak.

        HAFTA SONU BİR ARAYA GELECEKLER

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgilere göre; başkan Serdal Adalı, cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının ardından hafta sonu Sergen Yalçın ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Adalı, toplantıda Yalçın'a resmi teklifte bulunacak ve ikili son detayları konuşacak.

        SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR

        Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a dönemeye sıcak baktığı belirtilirken, siyah-beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın döneminin önümüzdeki hafta resmen başlaması bekleniyor.

        Öte yandan Adalı ve Yalçın'ın seçim sonrası telefonla görüşerek fikir alışverişinde bulundukları da öğrenildi.

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