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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de çay ocağına el bombası atıldı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de çay ocağına el bombası atıldı

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir çay ocağına el bombası atıldı. Çay ocağında bulunanlar korkuyla kaçışırken, şans eseri patlamayan el bombası uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 00:26 Güncelleme: 02.01.2025 - 00:29
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        Çay ocağına el bombası atıldı
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        Küçükçekmece'de bir çay ocağına atılan ancak patlamayan el bombası, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

        Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokağı'ndaki çay ocağına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el bombası atıldı. Çay ocağında bulunanlar korkuyla kaçışırken atılan bomba patlamadı.

        İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. AA'nın haberine göre; uzman ekipler tarafından incelenen el bombası etkisiz hale getirildi.

        Polis, el bombasını atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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